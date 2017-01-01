Спасатели будут дежурить в храмах на Пасху

Сегодня в круглосуточном режиме дежурят около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники ГСЧС. В случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек.

Подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы на время пасхальных праздников, с 7 по 10 апреля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, непосредственно в Пасхальную ночь и 8 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях.

"На круглосуточном дежурстве 7 апреля находятся около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники ГСЧС, в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около четырех тысяч единиц техники", - говорится в сообщении.

Такие меры в ГСЧС объяснили массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений.

В готовности к применению также находится авиация ГСЧС - самолет Ан-26 и вертолет Еврокоптер.

Напомним, в Украине на Пасху к охране порядка и безопасности будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей.

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