Под Киевом поймали мужчин, издевавшихся над 71-летней пенсионеркой

Таким образом, зломышленники пытались "выбить" долги внука.

В городе Тетиев Киевской области двое мужчин самовольно проникли в дом 71-летней пенсионерки. Один из них солдат ВСУ. Мужчины провели “обыск“ и якобы обнаружили орудие убийства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Все происходящее было снято на телефон.

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“Мужчины, используя удостоверение участника боевых действий, начали “обыск“ жилья и якобы нашли орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола и соответствующей реакции со стороны полиции“ - говорится в сообщении.

Как выяснилось, запугивая пенсионерку, злоумышленники хотели заставить ее отдать долг внука. Незваные гости открывали шкафы и ящики. На просьбы пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Спохватились молодые лишь тогда, когда женщина пригрозила обратиться к правоохранителям.

Напомним, 7 марта в центре Николаева повесился пенсионер.