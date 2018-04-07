На Волыни бобры затопили село, повредив дамбу

Около 10 приусадебных участков села оказались под угрозой подтопления.

В Волынской области у села Подгорье Ратновского района бобры повредили дамбу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

Из-за повреждения десять приусадебных участков села оказались под угрозой подтопления.

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“В период с 16:40 5 апреля на 13:00 6 апреля спасатели ГУ ГСЧС совместно со специалистами районного отдела водного хозяйства работали над восстановлением дамбы у села Подгорье Ратновского района. Здание было повреждено бобрами, вода из поймы реки Припять угрожала затопить 10 приусадебных участков в этом селе“, - говорится в сообщении.

Причиной подтопления стали бобры dsns.gov.ua

Спасатели смогли откачали воду пожарной насосной станцией и пожарной автоцистерной.

Ранее сообщалось о том, что дорогу под Киевом затопило на 1,5 метра.