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Под Одессой пьяный строитель насмерть забил собутыльника

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Причина ссоры, переросшей в убийство, неизвестна.
Подозреваемый избил коллегу и продолжил пьянствовать
Подозреваемый избил коллегу и продолжил пьянствовать
od.npu.gov.ua

В пятницу, 6 апреля, в селе Дачное Беляевского района Одесской области пьяный строитель забил насмерть собутыльника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Накануне трагедии, после тяжелого рабочего дня бригада пошла отдыхать. Во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Сильный забил слабого и компания продолжила пьянку. Под утро все покинули территорию строительного объекта, кроме избитого“ - говорится в сообщении.

Избитого пострадавшего нашли утром
Избитого пострадавшего нашли утром
od.npu.gov.ua

Подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО
Подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО
od.npu.gov.ua

Утром, когда рабочие покинули территорию общежития, избитого мужчину в тяжелом состоянии обнаружили сменщики. Пострадавшего уложили на кровать, где он и умер.

Напомним, минувшей осенью под Киевом охранник зарезал жениха, который праздновал свадьбу.

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Теги: драка, насмерть, одесса
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