В митинге приняли участие лидер ДНР Денис Пушилин, "и.о. мэра Донецка" Алексей Кулемзин, "депутаты парламента", а также представители "государственных учреждений ДНР.

Жители Донецка на митинге 7 апреля 2018 года

В оккупированном Донецке прошел марш в "годовщину" ДНР

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В оккупированном Донецке прошел марш в "годовщину" ДНР

В оккупированном Донецке прошел митинг по случаю “четвертой годовщины Дня провозглашения Донецкой Народной Республики“. Как утверждают сепаратистские СМИ, участие в шествии приняли около десяти тысяч человек.

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Митинг прошел от “Донецкой республиканской“ универсальной научной библиотеки имени Н.Крупской до площади Ленина.

“Вслед за митингом на площади начался концерт с участием местных творческих коллективов и вокалистов“, – сообщают СМИ самопровозглашенной республики..

Ранее жители Донецка рассказали о подорожании продуктов.