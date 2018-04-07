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В оккупированном Донецке прошел марш в "годовщину" ДНР

Комментариев: 6
В митинге приняли участие лидер ДНР Денис Пушилин, "и.о. мэра Донецка" Алексей Кулемзин, "депутаты парламента", а также представители "государственных учреждений ДНР.
В оккупированном Донецке прошел марш в "годовщину" ДНР
© ДАН
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  • Жители Донецка на митинге 7 апреля 2018 года
В оккупированном Донецке прошел марш в "годовщину" ДНР
Жители Донецка на митинге 7 апреля 2018 года
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В оккупированном Донецке прошел митинг по случаю “четвертой годовщины Дня провозглашения Донецкой Народной Республики“. Как утверждают сепаратистские СМИ, участие в шествии приняли около десяти тысяч человек.

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Митинг прошел от “Донецкой республиканской“ универсальной научной библиотеки имени Н.Крупской до площади Ленина.

“Вслед за митингом на площади начался концерт с участием местных творческих коллективов и вокалистов“, – сообщают СМИ самопровозглашенной республики..

Ранее жители Донецка рассказали о подорожании продуктов.

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Теги: митинг, Донецк, фото, ДНР, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Firstfurion    07.04.2018, 15:09
Оценка:  +2
Firstfurion
Вышли или вывели? Хотя, один хрен у вас, охуенных кормильцев Украины, без которых мы должны были сдохнуть еще 4 года назад, работы не особо сейчас...
Глод    07.04.2018, 14:59
Оценка:  +2
Глод
На митинге присутствовали товарищи Пушилин, Кулемзин и другие официальные лица. А товарищи Захарченко и Басурин митинг прогуляли, им объявлен строгий выговор!
Krom14    07.04.2018, 14:49
Оценка:  +3
Krom14
В светлое будущее ! Ура товарищи! Скрепно!Северная Корея не за горами...
сергей11    07.04.2018, 14:48
Оценка:  +2
сергей11
Крупская, Ленин.. Потянуло совковой плесенью...)
бяка-zluka    07.04.2018, 14:43
Оценка:  +1
бяка-zluka
Чет все такие грустные, окромя бабки с малой на руках.А, ее дедка в лампасах рядом.
Дратутий    07.04.2018, 14:39
Оценка:  +3
Дратутий
И фотка зачьотная: в спортивках с лампасами... Ну как положено Гггггг
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