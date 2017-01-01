На Донбассе появился новый блокпост

Блокпост открыли в Славянском районе при въезде в село Райгородок.

В субботу, 7 апреля, в Донецкой области при въезде в село Райгородок открыли новый блокпост.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Ранее блокпост находился на перекрестке автодорог “Киев-Должанский“ и “Доброполье-Красный Лиман“. Решение о его переносе было принято с целью удобства и безопасности граждан, а также для безопасности сотрудников, которые несут службу на данном пункте пропуска. Отныне стоп-контроль осуществляется при въезде в село Райгородок“, - говорится в сообщении.

Через блокпост ежедневно будет проходить 400-500 легковых и около 150 грузовых авто. Для лучшей работы на посту установили новые модули, провели освещение. В зоне контроля построили постовые домики.

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