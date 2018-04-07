Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саакашвили рассказал о своей новой работе

Комментариев: 1
Политик заявил, что будет читать лекции в голландской академии. Однако он надеется вскоре вновь вернуться в политику и заняться реформами.
Саакашвили доволен своим новым коллективом
Саакашвили доволен своим новым коллективом
facebook.com/SaakashviliMikheil

Глава украинской партии Рух новых сил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нашел новую работу - он будет читать лекции в Нидерландах. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 7 апреля.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал Саакашвили.

Вместе с тем, политик выразил надежду, что этот этап будет длиться недолго и вскоре он вновь займется политикой.

"Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", - резюмировал Саакашвили.

В конце марта Саакашвили заявлял, что готовится к возвращению в Украину. Ранее он призывал грузинских однопартийцев вернуть власть в Грузии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саакашвили, Нидерланды, Михаил Саакашвили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Alexandr    07.04.2018, 17:58
Оценка:  -1
Alexandr
А де порохолизи і рашатролі? Запізнюються щось.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь