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Волкер потребовал от России прекратить запугивать ОБСЕ

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Специальный представитель Госдепа США призвал Россию отказаться от запугиваний и начать выполнять Минские соглашения, под которыми они подписались.
Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер
Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер
cotidianul.ro

Россия и подконтрольные ей сепаратисты должна прекратить запугивать сотрудников миссии ОБСЕ. Об этом в субботу, 7 апреля, заявил Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.

"Россия и ее доверенные лица на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", - написал Волкер.

Таким образом он отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда сепаратисты запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

Ранее сообщалось, что сепаратисты трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один из которых был сбит. 

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Теги: Россия, донбасс, ОБСЕ, Перемирие на Донбассе, АТО на востоке Украины, агрессия России, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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