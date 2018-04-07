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В Украину привезли Благодатный огонь

Комментариев: 2
Первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата. Они прилетели на регулярном рейсе. Позже должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

В аэропорту Борисполя приземлился самолет, который доставил Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом субботу, 7 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата. Они прилетели на регулярном рейсе.

Около 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

Напомним, в Иерусалиме в 14:17 по киевскому времени сошел Благодатный огонь.

Ранее священник из Иерусалима развенчал миф о "благодатном огне".

 

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Теги: видео, христианство, УПЦ КП, Пасха, Благодатный огонь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    07.04.2018, 20:58
Оценка:  0
Ruspidor
Пapaша из средневековья. Хитрый yблюдok зажигает веник в закрытой комнате, а стадо тyпых баранов верит, что оно само загорелось... Христианские дeгeнераты, вы бы хотябы между собой договорились, когда у вас культовые меропоиятия. А то у одних в один день, у других в другой...
loraalpat    07.04.2018, 20:41
Оценка:  +2
loraalpat
Чей Благодатный огонь более святой - УПЦ или МПЦ?
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