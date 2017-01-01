Православные верующие встречают Пасху Христову
Православные христиане в воскресенье, 8 апреля, отмечают главный церковный праздник - Пасху, или Воскресение Христово.
Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима. Его похоронили ближайше ученики, а на третий день он воскрес.
Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году, а именно в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.
Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно как в первый день праздника, так и во всю Светлую седмицу - неделю после Пасхи.
Ветхозаветный праздник Пасхи был установлен в память исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. Христиане подразумевают под "Пасхой" переход от смерти к новой жизни, от земли к небу.
Напомним, 7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
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