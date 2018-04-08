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Порошенко с супругой помолились за Украину

Комментариев: 2
В Пасхальную ночь глава государства посетил несколько христианских храмов Киева и приветствовал верующих с Воскресением Христовым.
Президент Украины Петр Порошенко с супругой
Президент Украины Петр Порошенко с супругой
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми в Пасхальную ночь побывал в нескольких христианских храмах Киева и принял участие в праздничных богослужениях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во всех христианских святынях президент приветствовал верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.
 
"В этом году Пасха - это особенный день. Потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины", - написал Порошенко в Facebook. 
 
Во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли Крестным ходом. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении.
 
Глава государства с семьей также посетил монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, где принял участие в торжественной Пасхальной Святой Литургии.
 
После этого Порошенко присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, где в Трапезной церкви службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, 7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

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Теги: фото, православная церковь, Пасха, Порошенко, христиане, Президент Украины, Пасха Христова, Воскресение Христово
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сквозняк    08.04.2018, 04:41
Оценка:  +1
Сквозняк
Надо было на Мальдивы поехать, там молится лучше.
Антитрололо    08.04.2018, 04:29
Оценка:  +2
Антитрололо
Вся Украина тоже молится чтобы он со своей супругой и своими подельниками поскорее отправились на аудиенцию к Господу...
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