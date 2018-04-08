Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экипаж Норда не выпустили из Украины - адвокат

Комментариев: 0
Украинская Госпогранслужба составила на моряков на протоколы за попытку незаконного пересечения границы и отправила в Харьков, заявил правозащитник.
Украина задержала рыболовецкое судно Норд из Крыма
Украина задержала рыболовецкое судно Норд из Крыма

Экипаж рыболовецкого судна Норд из Крыма не смог покинуть Украину. Об этом заявил РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.

Читай также: Капитана судна Норд пытались отбить – СМИ

Девять членов экипажа намеревались выехать в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ, имея при себе официальные документы - временные удостоверения для выезда за границу.

Однако, по словам адвоката, они были заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

"Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины", - сказал Войтюк.

По его словам, морякам разрешили покинуть пункт пропуска.

Читай также: Россия угрожает Украине флотом и авиацией из-за "государственного пиратства"

"Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам", - подчеркнул адвокат.

По словам редставителя судовладельца Анны Шевелевой, украинские власти гарантировали переход команды Норда через пункт пропуска Чонгар на админгранице с Крымом.

"В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", - сказала Шевелева РИА Новости.

Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Крым, судно, пограничники, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь