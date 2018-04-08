Экипаж Норда не выпустили из Украины - адвокат

Украинская Госпогранслужба составила на моряков на протоколы за попытку незаконного пересечения границы и отправила в Харьков, заявил правозащитник.

Экипаж рыболовецкого судна Норд из Крыма не смог покинуть Украину. Об этом заявил РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.

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Девять членов экипажа намеревались выехать в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ, имея при себе официальные документы - временные удостоверения для выезда за границу.

Однако, по словам адвоката, они были заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

"Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины", - сказал Войтюк.

По его словам, морякам разрешили покинуть пункт пропуска.

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"Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам", - подчеркнул адвокат.

По словам редставителя судовладельца Анны Шевелевой, украинские власти гарантировали переход команды Норда через пункт пропуска Чонгар на админгранице с Крымом.

"В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", - сказала Шевелева РИА Новости.

Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.