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Погода на Пасху: тепло и солнце

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Синоптики обещают солнечную погоду в воскресенье, 8 апреля. Максимальная температура воздуха достигнет отметки 22 градуса выше нуля.
Погода в Украине на Пасху
Погода в Украине на Пасху

В Украине на Пасху ожидается теплая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +22, сообщает Гидрометцентр.

На западе осадков не ожидается, температура воздуха будет держаться на уровне от 16 до 20 градусов тепла. В Ивано-Франковской области от +19 до +21 градусов, а в Закарпатской области воздух прогреется до +22.

На востоке также без осадков, но прохладнее. Днем в регионе от +12 до +15 градусов. В центральной части страны температура днем поднимется до +17, но в Полтавской области от 13 до 15 выше нуля.

На севере 14-17 градусов с отметкой "плюс", без осадков. В южном регионе от 15 до 18 градусов тепла.

В Киеве солнечно, днем от +14 до +16 градусов. 

Погода в Украине 8 апреля

 

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Теги: погода, Пасха, прогноз погоды, погода в Украине, Пасха 2018
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Источник: korrespondent.net

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