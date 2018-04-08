В Кривом Роге на месте Ленина установили Покрову

Презентация бронзовой скульптуры состоялась в праздник Благовещения Девы Марии, которое 7 апреля отмечают христиане восточного обряда.

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В Кривом Роге на месте поваленного памятника Ленину установили новую скульптуру. 7 апреля состоялось торжественное открытие композиции, сообщает Первый Криворожский.



Это памятник Покрова Пресвятой Божьей Матери. Пятиметровая скульптура Покрова выполнена в бронзе, она установлена на восьмиметровом пьедестале.

Презентация скульптуры состоялась в праздник Благовещения Девы Марии, которое 7 апреля отмечают христиане восточного обряда, и криворожане это считают символичным.