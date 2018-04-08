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В Кривом Роге на месте Ленина установили Покрову

Комментариев: 5
Презентация бронзовой скульптуры состоялась в праздник Благовещения Девы Марии, которое 7 апреля отмечают христиане восточного обряда.
Памятник Покрова Пресвятой Божьей Матери
Памятник Покрова Пресвятой Божьей Матери
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В Кривом Роге на месте поваленного памятника Ленину установили новую скульптуру. 7 апреля состоялось торжественное открытие композиции, сообщает Первый Криворожский.

Это памятник Покрова Пресвятой Божьей Матери. Пятиметровая скульптура Покрова выполнена в бронзе, она установлена на восьмиметровом пьедестале. 

Презентация скульптуры состоялась в праздник Благовещения Девы Марии, которое 7 апреля отмечают христиане восточного обряда, и криворожане это считают символичным.

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Теги: памятники и монументы, фото, Кривой Рог, памятник Ленину
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Из_бана    08.04.2018, 12:21
Оценка:  -1
Из_бана
Шило на мыло.
blya-tolyan    08.04.2018, 12:32
Оценка:  0
blya-tolyan
стаду нужна объединяющая идея, пока от этого никуда не деться. Но лучше памятники книжным героям, чем тиранам.
Из_бана    08.04.2018, 12:58
Оценка:  0
Из_бана
Все бы ничего, но книжка-то еврейская.
Из_бана    08.04.2018, 12:58
Оценка:  0
Из_бана
Собственно коммунистическая идеология такая же. Поэтому я так и написал.
blya-tolyan    08.04.2018, 12:33
Оценка:  0
blya-tolyan
согласен с Вашим выводом.
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