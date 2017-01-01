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В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус: пять жертв

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ДТП произошло в Армянске на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, ее спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes.
В Крыму электричка сбила микроавтобус
В Крыму электричка сбила микроавтобус

В Крыму электричка врезалась в микроавтобус, который выехал на железнодорожный переезд. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте аварии.

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По информации местного МЧС, авария произошла в Армянске на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В Крыму столкнулись электричка и микроавтобу
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По меньшей мере пять человек погибли. Еще десять человек получили различные травмы. 

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой.

П спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes
П спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes

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Теги: ДТП, Крым, Поезд, электричка
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