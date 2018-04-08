В ДНР заявили о выдаче 172 тысяч своих "паспортов"

"Паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленных и иностранцы. Та же норма распространяется и на членов их семей.

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" выдали 172 тысячи "паспортов" ДНР. Об этом начальник "миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека, пишут Новости Донбасса.

По его словам, "паспорта" выдают в 30 "отделах" и "секторах миграционной службы", а в Горловке и Макеевке - кроме этого и в отделениях "полиции".

Краснощека отметил, что "паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленных и иностранцы. Та же норма распространяется и на членов их семей.

Кампания по выдаче "паспортов ДНР" стартовала в марте 2016 года. В России документы, выданные в ЛДНР, являются действительными.

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