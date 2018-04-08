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В ДНР заявили о выдаче 172 тысяч своих "паспортов"

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"Паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленных и иностранцы. Та же норма распространяется и на членов их семей.
"Паспорта" ДНР признает только Россия
"Паспорта" ДНР признает только Россия

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" выдали 172 тысячи "паспортов" ДНР. Об этом начальник "миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека, пишут Новости Донбасса

По его словам, "паспорта" выдают в 30 "отделах" и "секторах миграционной службы", а в Горловке и Макеевке  - кроме этого и в отделениях "полиции".

Краснощека отметил, что "паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленных и иностранцы. Та же норма распространяется и на членов их семей.

Кампания по выдаче "паспортов ДНР" стартовала в марте 2016 года. В России документы, выданные в ЛДНР, являются действительными.

 

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Теги: паспорт, документы, ДНР, ситуация на востоке Украины, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    08.04.2018, 15:41
Оценка:  0
БРОКЕР_666
а ху-ху не хо-хо?
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