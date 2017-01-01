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На шахте под Днепром погиб горняк

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Трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря.
В Днепропетровской области на шахте погиб горняк
В Днепропетровской области на шахте погиб горняк
gettyimages.com

В селе Вербки Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса утром в воскресенье, 8 апреля, был смертельно травмирован горняк. Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, пишет Радио Свобода.

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

Напомним, в марте в городе Доброполье Донецкой области в шахте смертельно травмировался горняк

 

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Теги: Шахтер, Днепропетровская область, шахта, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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