На шахте под Днепром погиб горняк

Трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря.

В Днепропетровской области на шахте погиб горняк gettyimages.com

В селе Вербки Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса утром в воскресенье, 8 апреля, был смертельно травмирован горняк. Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, пишет Радио Свобода.

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

Напомним, в марте в городе Доброполье Донецкой области в шахте смертельно травмировался горняк.

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