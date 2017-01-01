Украинцам обещают до +24

В некоторых областях страны 9 апреля температура воздуха прогреется до +24 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах - 11-16 градусов тепла. Осадки не прогнозируются.

В Украине 9 апреля будет тепло

В Украине в понедельник, 9 апреля, температура воздуха прогреется до 17-24 градуса тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в соцсети Facebook.

Так, 9 апреля в стране будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы ветра 15-20 м/сек. Температура ночью 0-5 градусов тепла, в западных областях 4-9 градусов. Днем 17-22 градусов, на западе страны до 24 градусов, на побережье морей 11-16 градусов тепла.

В Киеве в понедельник температура ночью составит 3-5 градусов тепла, днем - 18-20 градусов тепла.

Во Львове ночью ожидается 6-8 градусов тепла, днем +21-23 градусов.

В Одессе 9 апреля ночью будет 4-6 градусов тепла, днем - 15-17 градусов тепла.

В Днепре ночью прогнозируют +3-5 градусов, днем - 18-20 градусов тепла.

В Харькове температура ночью составит 2-4 градуса тепла, днем 18-20 градусов тепла.

В Карпатах ночью будет +1-6 градусов, днем - 11-16 градусов тепла.

Напомним, в Украине на Пасху прогнозируют теплую и солнечную погоду.

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