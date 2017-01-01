Пасхальная ночь прошла спокойно - Нацполиция

Во всех регионах страны в ночь с 7 на 8 апреля прошли пасхальные богослужения в 13000 храмах. Участие в них приняли почти 7 млн человек.

В Украине в этом году пасхальная ночь прошла спокойно. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во всех регионах в ночь с 7 на 8 апреля прошли пасхальные богослужения в 13 тысяч храмах, участие в которых приняли почти 7 млн человек.

Безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что в пасхальную ночь в стране будут дежурить 21,6 тысяч правоохранителей. А с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации привлекут около 14 тысяч личного состава ГСЧС.

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