В Николаевском СИЗО бунтуют заключенные - СМИ

В Николаевском СИЗО часть подозреваемых отказалась заходить в камеры. Зачинщиком бунта стал гражданин Грузии Саядов, который подозревается в совершении краж.

В Николаевском СИЗО в воскресенье, 8 апреля, часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры. Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на собеседника в пенитенциарной службе.

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Так, утром около пятидесяти человек после положенной прогулки отказались возвращаться в камеры. При этом некоторые из них имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

Со слов источника, зачинщиком стал гражданин Грузии Саядов, который подозревается в совершении краж.

Дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем Национальную полицию. Сейчас администрация пытается вызвать в СИЗО всех работников учреждения и ведет переговоры с бунтарями.

Администрация СИЗО не может привлечь полицию или спецназ для прекращения беспорядков, поскольку на такие действия нужно согласование в Минюсте.

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По имеющейся информации, несколько подозреваемых нарушают порядок и оскорбляет сотрудников СИЗО уже две недели. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области подтвердили, что на линию 102 поступало сообщение о нештатной ситуации в СИЗО. Сейчас по периметру изолятора также находятся сотрудники патрульной полиции и Нацгвардии в экипировке.

Обновление

“Бунтарей“ уговорили вернуться в свои камеры. Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на информацию представителя указанного СИЗО. Информации о пострадавших со стороны сотрудников следственного изолятора и среди подследственных нет.

Собеседник издания отметил, что по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО. Также администрация следственного изолятора для решения возникшей ситуации связывалась с одесским подразделением, чтобы оттуда прислали подмогу, однако там просьбу якобы проигнорировали.

Ранее в Луцком следственном изоляторе 26 заключенных устроили бунт, требуя ослабления режима содержания.