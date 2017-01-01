В зоопарке Харькова животных угостили крашенками

Яйца, выкрашенные в зеленый, голубой, желтый, красные цвета, моментально привлекли внимание животных. Крашенки получили зеленые мартышки, лиса, хорь, ежики и ворона.

Животных харьковского зоопарка угостили крашенками в честь Пасхи. Соответствующее видео в субботу, 7 апреля, опубликовали на сайте зоопарка.

Угощение получили зеленые мартышки, лиса, хорь, ежики и ворона.

"В этом году на Пасху мы решили ввести новую традицию для того, чтобы разнообразить будни наших питомцев. К празднику мы подготовили для них особое угощение - крашенки. Такое праздничное лакомство получили зеленые мартышки, лисицы, хорек, ежики, ворона. Вареные яйца входят в их привычный рацион", - говорится в сообщении.

Яйца, выкрашенные в зеленый, голубой, желтый, красные цвета, моментально привлекли внимание животных и пробудили большой интерес.

"Ворона сразу же утащила яйцо и спрятала его. Так же поступила и одна из лисиц. А вот остальные животные, рассмотрев угощение, начали лакомиться вкусным кормом, очищая скорлупу или прямо с ней. Самыми терпеливыми оказались мартышки - они чистили крашенки, а сам процесс воспринимали как забавную игра, в результате которой их ждал вкусный приз", - сообщили в зоопарке.

Напомним, в киевском зоопарке появились новые экзотические животные - длинноносые кузиманзы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet