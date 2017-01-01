Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму силовики ФСБ обыскали мечеть

Комментариев: 0
Сотрудники ФСБ сообщили, что в мечети села Павловка Джанкойского района якобы проводятся "экстремистские мероприятия". Всех прихожан опросили и сфотографировали.

Представители ФСБ в пятницу, 6 апреля, ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает Крымская солидарность на своей странице в соцсети Facebook.

Сотрудники ФСБ сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские мероприятия".

"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока каждого из мусульман не допросят", - говорится в видео Крымской солидарности.

Всех прихожан опросили и сфотографировали.

"Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте в аннексированном Крыму силовики пришли с обысками к крымскотатарскому активисту Нариману Мемедиминову.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, видео, храм, ФСБ, экстремизм, мечеть, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь