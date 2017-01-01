Пожар возник возле парка Победы. Вероятно, причиной могли стать неосторожные действия отдыхающих рядом людей. Пострадавших в результате происшествия нет.

В Запорожье в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар возле парка Победы. Об этом сообщает Сайт города Запорожья.

Отмечается, что огнем охватило участок земли, заросший камышами, между городской больницей скорой помощи и Набережной магистралью - слева от парка Победы.

Вероятно, причиной пожара могли стать неосторожные действия отдыхающих рядом людей.

На месте работали 4 пожарные машины и 15 спасателей.

В результате происшествия никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье возле парка возник пожар

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