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В Запорожье возле парка возник пожар

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Пожар возник возле парка Победы. Вероятно, причиной могли стать неосторожные действия отдыхающих рядом людей. Пострадавших в результате происшествия нет.
В Запорожье тушили пожар возле парка
В Запорожье тушили пожар возле парка
061.ua

В Запорожье в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар возле парка Победы. Об этом сообщает Сайт города Запорожья.

Отмечается, что огнем охватило участок земли, заросший камышами, между городской больницей скорой помощи и Набережной магистралью - слева от парка Победы.

Вероятно, причиной пожара могли стать неосторожные действия отдыхающих рядом людей.

На месте работали 4 пожарные машины и 15 спасателей.

В результате происшествия никто не пострадал.

 

 

Ранее в Запорожье горел супермаркет.

 

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Теги: Запорожье, видео, фото, парк, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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