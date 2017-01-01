В Крыму мужчина ударил ножом друга из-за Кемерово

Два товарища поспорили о количестве жертв в пожаре, который возник в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово.

В Крыму двое мужчин повздорили из-за новостей о пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Один мужчина чуть не убил другого, когда тот сказал, что в Кемерове погибли 64 человека, а не 300. Об этом пишет Telehram-канал Mash.

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Это произошло еще 31 марта в городе Судак. Два товарища - 52 и 65 лет - смотрели российские новости. Ведущий привел официальные данные по жертвам в Кемерово- 64 человека. Один из крымчан с этим согласился, второй - нет, после чего между мужчинами возникла перепалка. В конце концов старший схватил нож и воткнул в спину оппоненту.

“Сначала мужики решили не обращаться в больницу, как никак друзья, но на утро раненому пенсионеру стало плохо и пришлось вызывать врачей. Боль осознания пришла к 65-летнему крымчанину только во время допроса, когда усталый следак со вздохом резюмировал: друг был прав“, - пишет Mash.

Напомним, 28 марта родственники погибших заявили, что во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, один из зрителей запер двери кинозала с детьми в надежде спастись от дыма и возгорания до прихода спасателей.

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По версии Следкома РФ, слухи о 300 погибших в Кемерово распускал украинский пранкер Евгений Вольнов. В России он объявлен в розыск.