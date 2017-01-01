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Под Львовом обрушился мост с людьми

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В городе Червоноград обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг, из-за чего в воду упали четыре человека. Спасатели сработали оперативно.
Во Львовской области обрушился мост с людьми
Во Львовской области обрушился мост с людьми
telegra.ph

В городе Червоноград Львовской области в воскресенье, 8 апреля, обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг. Об этом сообщает Эхо Червонограда.

В результате обрушения четыре человека упали в воду.

Спасатели сработали оперативно, поэтому пострадавших вовремя вытащили из воды.

На месте работали полиция и коммунальщики. Мост перекрыли.

 

 

Ранее в Киеве обвалился мост на Шулявском путепроводе.

 

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Теги: Львовская область, мост, фото
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Источник: korrespondent.net

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