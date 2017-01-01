Под Львовом обрушился мост с людьми

В городе Червоноград обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг, из-за чего в воду упали четыре человека. Спасатели сработали оперативно.

Во Львовской области обрушился мост с людьми telegra.ph

В городе Червоноград Львовской области в воскресенье, 8 апреля, обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг. Об этом сообщает Эхо Червонограда.

В результате обрушения четыре человека упали в воду.

Спасатели сработали оперативно, поэтому пострадавших вовремя вытащили из воды.

На месте работали полиция и коммунальщики. Мост перекрыли.

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