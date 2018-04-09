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На Пасху в АТО были ранены пять украинских военных

Комментариев: 3
Сепаратисты применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие. Стреляли из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
В АТО за сутки пятеро раненых
В АТО за сутки пятеро раненых
facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки в зоне АТО сепаратисты 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пять военных получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления возле Луганского", - говорится в отчете.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся огонь по защитниках Светлодарска. Также гранатометы применялись неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям возле Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкиного", - подчеркнули в штабе.

Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутового и Пищевика - крупнокалиберные пулеметы.

По защитниках Авдеевки, Павлополь, Талаковки и Шахты Бутовка сепаратисты применили стрелковое оружие, а по защитникам Широкиного - велся снайперский огонь.

За предыдущие сутки в АТО было 42 обстрела, двое людей получили ранения.

 

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Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    09.04.2018, 09:45
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
По-пьяни. Праздник же! Причём, по обеим сторонам баррикады!
mtervvvga    09.04.2018, 09:43
Оценка:  0
mtervvvga
Нечего было по-пьяни РГД-5 красить вместо яиц!
Dnepr_Dnepr    09.04.2018, 09:36
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
ранены в ато, это куда?
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