Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове охрана ресторана избила мужчину до смерти

Комментариев: 2
Прибывшая полиция нашла умершего у входа в ресторан Старгород.
Тело обнаружили в 3:00 часа ночи
Тело обнаружили в 3:00 часа ночи
varta1.com.ua

В центре Львова в ночь на понедельник, 9 апреля, скончался мужчина. По предварительной информации он был жестоко избит в одном из городских ресторанов.

Об этом говорится в сообщении Дозора-1 в Facebook.

Читай также: В Киеве молодые люди избили телепродюсера и напали с ножом на охранника супермаркета

“Ресторан Старгород. Лежит тело мужчины. По словам его друзей, мужчину била охрана заведения. Мужчина мертвый“, — говорится в сообщении.

Кроме этого, на месте происшествия обнаружили предмет, похожий на оружие, кому он принадлежит пока не известно. Полиция пока не комментирует инцидент.

По словам друзей погибшего, его била охрана заведения
По словам друзей погибшего, его била охрана заведения
varta1.com.ua

На месте нашли оружие
На месте нашли оружие

Напомним, 5 апреля в Киеве массовая драка кавказцев с арабами закончилась ножевым ранением.

Поделись:
Теги: драка, избиение, охранники, ресторан, Львов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь