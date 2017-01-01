Во Львове охрана ресторана избила мужчину до смерти

Прибывшая полиция нашла умершего у входа в ресторан Старгород.

В центре Львова в ночь на понедельник, 9 апреля, скончался мужчина. По предварительной информации он был жестоко избит в одном из городских ресторанов.

Об этом говорится в сообщении Дозора-1 в Facebook.

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“Ресторан Старгород. Лежит тело мужчины. По словам его друзей, мужчину била охрана заведения. Мужчина мертвый“, — говорится в сообщении.

Кроме этого, на месте происшествия обнаружили предмет, похожий на оружие, кому он принадлежит пока не известно. Полиция пока не комментирует инцидент.

По словам друзей погибшего, его била охрана заведения varta1.com.ua

На месте нашли оружие

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