Во Львове охрана ресторана избила мужчину до смерти
Прибывшая полиция нашла умершего у входа в ресторан Старгород.
В центре Львова в ночь на понедельник, 9 апреля, скончался мужчина. По предварительной информации он был жестоко избит в одном из городских ресторанов.
Об этом говорится в сообщении Дозора-1 в Facebook.
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“Ресторан Старгород. Лежит тело мужчины. По словам его друзей, мужчину била охрана заведения. Мужчина мертвый“, — говорится в сообщении.
Кроме этого, на месте происшествия обнаружили предмет, похожий на оружие, кому он принадлежит пока не известно. Полиция пока не комментирует инцидент.
Напомним, 5 апреля в Киеве массовая драка кавказцев с арабами закончилась ножевым ранением.