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На Приазовье объявлено штормовое предупреждение

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В южных регионах Украины на побережье Азовского моря ожидаются мощные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 метров в секунду.
На Приазовье ожидается сильный ветер
На Приазовье ожидается сильный ветер
Факти

На Приазовье в понедельник, 9 апреля, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим спасатели выпустили специальное предупреждение.

"По данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - предупреждают спасатели.

Как сообщалось, март в Киеве был самым холодным с начала века.

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Теги: погода, Азовское море, штормовое предупреждение, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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