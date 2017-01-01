На Приазовье объявлено штормовое предупреждение

В южных регионах Украины на побережье Азовского моря ожидаются мощные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 метров в секунду.

На Приазовье в понедельник, 9 апреля, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим спасатели выпустили специальное предупреждение.

"По данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - предупреждают спасатели.

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