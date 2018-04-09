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Во Львовской области двое велосипедистов погибли в ДТП

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В одной из аварий пол колесами авто погибла 14-летняя девочка.
В селе Гийче девочка внезапно выехала на дорогу
В селе Гийче девочка внезапно выехала на дорогу
zaxid.net

На территории Львовской области около 19:35 в воскресенье, 8 апреля, и около 2:00 понедельника, 9 апреля, в результате ДТП погибли двое велосипедистов.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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Первый случай произошел в селе Вязовая Жовкивского района - 27-летний водитель Volkswagen Passat, житель соседнего села, сбил 14-летнюю велосипедистку. В результате полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи.

Стоит отметить, что на официальной странице села Вязовая в Facebook указано, что девушка внезапно выехала на велосипеде на проезжую часть.

“Житель села Волица на автомобиле вез женщину и 6-месячного ребенка из Рава-Русской больницы. В этот момент местная девочка 14 лет, каталась на велосипеде, внезапно выехала на дорогу. Водитель не успел среагировать и задел левым крылом машины. К большому сожалению, девочка не выжила“, - говорится в сообщении.

Другой случай произошел сегодня в ночь на понедельник. Около 1:45 вблизи села Любинцы Стрыйского района 27-летний водитель насмерть сбил велосипедиста. Правоохранители еще устанавливают возраст и личность погибшего велосипедиста. В ЛОГА уточнили, что водитель, совершивший наезд, является жителем Полтавской области.

Напомним, также в декабре под Львовом авто насмерть сбило велосипедиста.

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Теги: ДТП, авария, велосипедист, Львовская область
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.04.2018, 11:20
Оценка:  0
Колишній-східняк
Дороги у нас для велосипедистов не оборудованы. И на дороге они создают нешуточную опасность и себе и водителям.
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