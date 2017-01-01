Под Тернополем авто упало в пруд: погибли три человека

Еще трое людей были госпитализированы.

Одна девушка чуть не утонула, сейчас она в реанимации tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области на автодороге Збараж - Подволочиск в ночь на понедельник, 9 апреля, произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще трое были доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Водитель Audi А6 1998 года рождения превысил безопасную скорость на участке со склоном и поворотом, в результате чего машина перевернулась и вылетела в пруд.

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Мужчина, который был за рулем автомобиля, и двое его пассажиров - 1995 и 2001 годов рождения - погибли на месте. Еще два парня отделались переохлаждением, а одна девушка чуть не утонула. Ее откачали, но сейчас она в реанимации.

Два парня отделались переохлаждением tp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии tp.npu.gov.ua

Напомним, 15 февраля практически на этом же месте Volkswagen Passat CC слетел с дороги в подземный переход и пролетев 20 метров разбился.