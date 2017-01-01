Босой 2-летний мальчик гулял по Львову, пока мать отмечала Пасху

Полиции удалось отыскать родственников потерявшегося ребенка.

Патрульные написали рапорт по этому событию и сообщили соответствующие службы facebook.com/lvivpolice

Во Львове в понедельник, 9 апреля, патрульные полицейские обнаружили на улице Смерековой возле Высокого замка двухлетнего мальчика, который босиком гулял по городу без родителей.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Полицейских вызвала прохожая, которая заметила потерявшегося ребенка.

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“По словам заявительницы, она обнаружила мальчика в возрасте примерно 2 года, который не умеет еще говорить, без обуви и без сопровождения взрослых. Инспекторы немедленно прибыли на место и, посадив в патрульный автомобиль малыша, начали поиски родных“, - говорится в сообщении.

После 30 минут поисков, обследовав соседние улицы и опросив людей, патрульные нашли дедушку мальчика, а затем им удалось установили и его мать.

“28-летняя женщина находилась в очевидном состоянии алкогольного опьянения и не заметила, как ребенок пошел из квартиры. По словам дедушки, они приехали к нему в гости из другого района Львова. Предположительно, один час ребенок гулял сам на улице“, - уточнили в полиции.

Напомним, в феврале в Киеве на Подоле пьяные родители на четвереньках “гуляли“ с ребенком.