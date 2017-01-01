В штабе рассказали о состоянии раненых на Пасху бойцов

Пять украинских военных за прошедшие сутки получили ранения. По словам медиков, двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

В штабе рассказали о состоянии раненых Минобороны

Пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, на брифинге в понедельник, 9 апреля, рассказал, что раненые на Пасху бойцы ВСУ находятся в мобильных госпиталях, сообщает Укринформ.

В результате обстрелов за последние сутки пять украинских военных получили ранения, состояние двух из них медики оценивают, как средней тяжести.

"За прошлые сутки, на Пасху, пятеро украинских защитников получили ранения. Их доставили в военные мобильные госпитали, состояние здоровья двух средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Им предоставляют всю необходимую медицинскую помощь", - сказал Гуцуляк.

За предыдущие сутки в АТО было 42 обстрела, двое людей получили ранения.

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