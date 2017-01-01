Очередная провокация: в Чернигове расписали крестами здание Ассоциации мусульман
В Чернигове неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины .
Об этом сообщил руководитель черниговской общины АМУ Абдулла Коломиец, передает Крым.Реалии.
По его словам, кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. Также у дверей оставили кирпич, к которому скотчем было прикреплено изображение Девы Марии и Иисуса.
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“Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий… Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь“, - заявил Коломиец.
Сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области осмотрели место происшествия.
Напомним, в марте венгры Закарпатья требовали ввода в регион постоянной миссии ОБСЕ из-за поджогов офиса венгерской культуры в Ужгороде.