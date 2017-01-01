Очередная провокация: в Чернигове расписали крестами здание Ассоциации мусульман

В Ассоциации мусульман Украины предполагают, что кто-то пытается "стравить людей разных вероисповеданий".

На дверях и стенах помещения для молитвы нарисовали кресты ru.krymr.com

В Чернигове неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины .

Об этом сообщил руководитель черниговской общины АМУ Абдулла Коломиец, передает Крым.Реалии.

По его словам, кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. Также у дверей оставили кирпич, к которому скотчем было прикреплено изображение Девы Марии и Иисуса.

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“Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий… Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь“, - заявил Коломиец.

Сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области осмотрели место происшествия.

В 2016 году на помещении АМУ в Киеве нарисовали свастику ru.krymr.com

Напомним, в марте венгры Закарпатья требовали ввода в регион постоянной миссии ОБСЕ из-за поджогов офиса венгерской культуры в Ужгороде.