В Днепре столкнулись ВАЗ, Ford и Chevrolet

Тройное ДТП произошло возле стадиона Метеор.

В городе Днепр на улице Макарова возле стадиона Метеор 9 апреля около 13:20 столкнулись три автомобиля - ВАЗ, Ford и Chevrolet. В результате инцидента никто из людлей не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

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“Девушка за рулем Chevrolet двигалась по Макарова в сторону улицы Криворожской. Водитель увидела автомобиль, остановившийся на “красный“, хотела объехать его, но не успела сманеврировать и врезалась в Ford с прицепом, задев ВАЗ“, - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители dp.informator.ua

Автомобили существенно повреждены dp.informator.ua

Водитель ВАЗ убежден, что женщина за рулем Chevrolet находилась в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные провели проверку водителей на драггере, однако прибор следов опьянения не обнаружил.

На месте аварии образовалась пробка.

Один из участников ДТП, утверждает, что девушка была пьяна dp.informator.ua

На месте ДТП образовалась пробка dp.informator.ua

Как сообщалось 9 апреля, под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.