В Днепре столкнулись ВАЗ, Ford и Chevrolet
В городе Днепр на улице Макарова возле стадиона Метеор 9 апреля около 13:20 столкнулись три автомобиля - ВАЗ, Ford и Chevrolet. В результате инцидента никто из людлей не пострадал.
Об этом сообщает Информатор.
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“Девушка за рулем Chevrolet двигалась по Макарова в сторону улицы Криворожской. Водитель увидела автомобиль, остановившийся на “красный“, хотела объехать его, но не успела сманеврировать и врезалась в Ford с прицепом, задев ВАЗ“, - говорится в сообщении.
Водитель ВАЗ убежден, что женщина за рулем Chevrolet находилась в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные провели проверку водителей на драггере, однако прибор следов опьянения не обнаружил.
На месте аварии образовалась пробка.
Как сообщалось 9 апреля, под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.