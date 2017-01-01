Во Львове на площади перед Ратушей стартовали водные развлечения, традиционные в этот день. Праздник символизирует очищение, радость весны и пробуждение природы.

Во Львове отпраздновали так называемый Поливальный или Обливной понедельник facebook.com/hrystyna.protsak

Во Львове в понедельник, 9 апреля, отпраздновали так называемый Поливальный или Обливной понедельник. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава пресс-службы львовского горсовета Кристина Процак.

Так, на площади перед Ратушей стартовали водные развлечения, традиционные в этот день.

Празднование длилось с 12:00 до 15:00.

Отмечается, что мэрия Львова пятый год подряд обустроила специальную площадку, где были установлены резервуары с водой и раздевалки для того, чтобы этот праздник проходил в более культурной форме.

К слову, Поливальный понедельник символизирует очищение, радость весны и пробуждение природы. Его празднуют на следующий день после Пасхи.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове отметили Поливальный понедельник

Напомним, в прошлом году в связи с Поливальным понедельником в центре Львова не ездил электротранспорт.

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