Во Львове отметили Поливальный понедельник
Во Львове в понедельник, 9 апреля, отпраздновали так называемый Поливальный или Обливной понедельник. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава пресс-службы львовского горсовета Кристина Процак.
Так, на площади перед Ратушей стартовали водные развлечения, традиционные в этот день.
Празднование длилось с 12:00 до 15:00.
Отмечается, что мэрия Львова пятый год подряд обустроила специальную площадку, где были установлены резервуары с водой и раздевалки для того, чтобы этот праздник проходил в более культурной форме.
К слову, Поливальный понедельник символизирует очищение, радость весны и пробуждение природы. Его празднуют на следующий день после Пасхи.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове отметили Поливальный понедельник
Напомним, в прошлом году в связи с Поливальным понедельником в центре Львова не ездил электротранспорт.
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