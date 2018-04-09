Под Харьковом в ДТП погибла семья с двумя детьми

На трассе столкнулись Hyundai Tucson и Daewoo Lanos.

В Харьковской области на трассе Чугуев - Меловое в понедельник произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще пять человек были травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла около 12:40, на трассе столкнулись Hyundai Tucson и Daewoo Lanos. По предварительным данным, вина лежит на водителе Hyundai, который выехал на встречную полосу движения.

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В результате в Daewoo Lanos погибла семья из Купянска - водитель, его жена и двое детей. Водитель другого автомобиля и четверо его пассажиров выжили и были госпитализированы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщалось 9 апреля, под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.