В Запорожье задержали студента, зарезавшего одессита

Парню грозит 15 лет тюрьмы.

Полиция Одессы расследует убийство студента одного из местных вузов, которое произошло на прошлой неделе. По версии следствия, его убил другой студент этого же учебного заведения. Подозреваемого в убийстве удалось задержать в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Конфликт между двумя студентами возник в Приморском районе Одессы, они начали драться. Один из участников драки воспользовался каким-то острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего сбежал с места преступления.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи вышли на подозреваемого, который уехал к родителям в Запорожье. Сейчас он задержан и доставлен в изолятор временного содержания в Одессе. Стоит отметить, что парню может грозить до 15 лет лишения свободы по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - убийство.

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Напомним, 4 апреля полиция задержала одессита, “подрезавшего“ двух парней.