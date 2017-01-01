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В Запорожье задержали студента, зарезавшего одессита

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Парню грозит 15 лет тюрьмы.
Драка двух студентов в Одессе завершилась убийством
Драка двух студентов в Одессе завершилась убийством
od.npu.gov.ua

Полиция Одессы расследует убийство студента одного из местных вузов, которое произошло на прошлой неделе. По версии следствия, его убил другой студент этого же учебного заведения. Подозреваемого в убийстве удалось задержать в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Конфликт между двумя студентами возник в Приморском районе Одессы, они начали драться. Один из участников драки воспользовался каким-то острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего сбежал с места преступления.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи вышли на подозреваемого, который уехал к родителям в Запорожье. Сейчас он задержан и доставлен в изолятор временного содержания в Одессе. Стоит отметить, что парню может грозить до 15 лет лишения свободы по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - убийство.

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Напомним, 4 апреля полиция задержала одессита, “подрезавшего“ двух парней.

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Теги: ножь, драка, Одесса, студент
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