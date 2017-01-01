Коболев: Цена Северного потока-2 - раскол в ЕС
Введение в эксплуатацию газопровода РФ угрожает Евросоюзу и позволит Путину начать полномасштабную военную операцию в Украине, считает глава Нафтогаза.
Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал "троянским конем" для Евросоюза проект газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе DW Немцова. Интервью.
По словам Коболева, проект сооружения газопровода "противоречит интересам Европы". И именно это Нафтогаз настойчиво пытается объяснить своим европейским партнерам.
Если этот газопровод таки построят и введут в эксплуатацию, "европейцам впоследствии придется серьезно расплачиваться" за это, предостерег глава Нафтогаза. Ценой за запуск Северного потока-2 станет "раскол в Евросоюзе", считает он.
По мнению Коболева, для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй".
"Господин Путин позвонит в Польшу и скажет:" Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Затем он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - пояснил глава компании.
Председатель правления Нафтогаза также озвучил "гипотезу" о том, почему Россия с помощью Северного потока-2 и Турецкого потока хочет свести к минимуму транзит газа через Украину.
"Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-нибудь, Путин по сути расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", - заявил он.
По мнению Коболева, вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".
Существование газового транзита через Украину делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил он.
"Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане", - добавил глава Нафтогаза.
По его оценке, такие действия Москвы выльются Киеву в три с лишним миллиарда долларов и "где-то между двумя и тремя процентами ВВП".
Ранее в Газпроме заявили, что после запуска Северного потока-2 и Турецкого потока транзит российского газа через Украину упадет в десять раз.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сторонники строительства Северного потока-2 являются сообщниками России в ее гибридной войне.
Источник: Украинская служба DW
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