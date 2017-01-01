Коболев: Цена Северного потока-2 - раскол в ЕС

Введение в эксплуатацию газопровода РФ угрожает Евросоюзу и позволит Путину начать полномасштабную военную операцию в Украине, считает глава Нафтогаза.

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал "троянским конем" для Евросоюза проект газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе DW Немцова. Интервью.

По словам Коболева, проект сооружения газопровода "противоречит интересам Европы". И именно это Нафтогаз настойчиво пытается объяснить своим европейским партнерам. По словам Коболева, проект сооружения газопровода "противоречит интересам Европы". И именно это Нафтогаз настойчиво пытается объяснить своим европейским партнерам.

Если этот газопровод таки построят и введут в эксплуатацию, "европейцам впоследствии придется серьезно расплачиваться" за это, предостерег глава Нафтогаза. Ценой за запуск Северного потока-2 станет "раскол в Евросоюзе", считает он.

По мнению Коболева, для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй".

"Господин Путин позвонит в Польшу и скажет:" Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Затем он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - пояснил глава компании.

Председатель правления Нафтогаза также озвучил "гипотезу" о том, почему Россия с помощью Северного потока-2 и Турецкого потока хочет свести к минимуму транзит газа через Украину.

"Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-нибудь, Путин по сути расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", - заявил он.

По мнению Коболева, вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".

Существование газового транзита через Украину делает такую полномасштабную агрессию очень затратной для РФ, отметил он.

"Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане", - добавил глава Нафтогаза.

По его оценке, такие действия Москвы выльются Киеву в три с лишним миллиарда долларов и "где-то между двумя и тремя процентами ВВП".