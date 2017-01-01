Итоги 09.04: Украина на G7 и обвал рынка России

Украину впервые пригласили на саммит Большой семерки, падение рынка РФ на фоне санкций США и заседание Совбеза ООН по Сирии: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украину впервые пригласили на G7

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки, которая начнется 22 апреля в Торонто.

Дипломат подчеркнул, что впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран G7.

В России обвалился рынок после новых санкций США

Рынок акций в России резко упал после того, как США решили ввести новые антироссийские санкции. Наибольший урон нанесен ценным бумагам Русала и En+, а также Сбербанка, однако подешевели и другие акции на Московской бирже.

Из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать российские активы, упал рубль и индекс российской торговой системы.

Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов, а всего с момента введения мер они потеряли более 17 миллиардов долларов.

Совбез ООН собрался из-за ситуации в Сирии

В Нью-Йорке проходило экстренное заседание Совета Безопасности ООН, инициатором которого выступила РФ. Темой встречи была ситуация в Сирии.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские специалисты не нашли фактов, подтверждающих применение зарина или хлора в сирийской Думе, и инцидент носит явно постановочный характер.

Также он предупредил, что США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии.

В свою очередь постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия на стороне президента Сирии Башара Асада помогает уничтожать мирных жителей и на ее руках кровь сирийских детей.

Трамп пообещал скорый ответ на химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение об ответных мерах будет принято в ближайшее время.

Он подчеркнул, что США обладают "самыми великими вооруженными силами в мире" и пообещал решительный ответ на химатаку в Думе, не исключая силового варианта.

Орбан заявил о победе своей партии на выборах в Венгрии

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе на парламентских выборах правящей партии Фидес.

Согласно предварительным данным, две трети мест в венгерском парламенте (134 из 199) получит правящая коалиция премьера.



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