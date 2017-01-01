Итоги 09.04: Украина на G7 и обвал рынка России
Украину впервые пригласили на G7
Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки, которая начнется 22 апреля в Торонто.
Дипломат подчеркнул, что впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран G7.
В России обвалился рынок после новых санкций США
Рынок акций в России резко упал после того, как США решили ввести новые антироссийские санкции. Наибольший урон нанесен ценным бумагам Русала и En+, а также Сбербанка, однако подешевели и другие акции на Московской бирже.
Из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать российские активы, упал рубль и индекс российской торговой системы.
Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов, а всего с момента введения мер они потеряли более 17 миллиардов долларов.
Совбез ООН собрался из-за ситуации в Сирии
В Нью-Йорке проходило экстренное заседание Совета Безопасности ООН, инициатором которого выступила РФ. Темой встречи была ситуация в Сирии.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские специалисты не нашли фактов, подтверждающих применение зарина или хлора в сирийской Думе, и инцидент носит явно постановочный характер.
Также он предупредил, что США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии.
В свою очередь постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия на стороне президента Сирии Башара Асада помогает уничтожать мирных жителей и на ее руках кровь сирийских детей.
Трамп пообещал скорый ответ на химатаку в Сирии
Президент США Дональд Трамп осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение об ответных мерах будет принято в ближайшее время.
Он подчеркнул, что США обладают "самыми великими вооруженными силами в мире" и пообещал решительный ответ на химатаку в Думе, не исключая силового варианта.
Орбан заявил о победе своей партии на выборах в Венгрии
Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе на парламентских выборах правящей партии Фидес.
Согласно предварительным данным, две трети мест в венгерском парламенте (134 из 199) получит правящая коалиция премьера.
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