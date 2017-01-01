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Под Донецком полиция изъяла схрон боеприпасов

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На территории домовладения в Святогорске местная жительница обнаружила схрон боеприпасов - около 1500 патронов и два гранатомета. Изъятое будет направлено на экспертизу.
В Донецкой области полиция изъяла схрон боеприпасов
В Донецкой области полиция изъяла схрон боеприпасов
npu.gov.ua

В нежилом доме в Донецкой области полицейские обнаружили около 1500 патронов и два гранатомета. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, в Славянский отдел полиции поступила информация о том, что на территории домовладения в Святогорске местная жительница обнаружила схрон боеприпасов.

"Женщина рассказала, что ухаживает за домом и последний раз была в нем 4 апреля. Когда же наведалась в этот раз - обнаружила посторонние следы, а в сарае - боеприпасы", - говорится в сообщении.

Все изъятое правоохранителями будет направлено на экспертизу.

Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца взрывного арсенала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

 

 

Ранее в районе столичного Броварского проспекта обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. 

 

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Теги: фото, полиция, боеприпасы, Донецкая область, тайник
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Источник: korrespondent.net

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