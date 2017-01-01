В Одессе 15-летний мальчик случайно застрелил ровесника

Подростки решили поиграть с боевым пистолетом.

В селе Великий Дальник Одесской области в детсаду подросток убил ровесника.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Трагедия произошла в тот момент, когда 15-летние дети играли с боевым пистолетом. От выстрела в упор один из подростков погиб на месте.

Полиция выясняет, как оружие попало детям в руки и другие обстоятельства убийства.

По данным одесского издания Думская, в руки подростков попал пистолет Макарова. Задержанный 15-летний Дмитрий говорит, что оружие он нашел. Как утверждает издание, задержанный является младшим братом правого радикала Юрия П., фигуранта дела о преступной группе похитителей, членов которой полицейские задержали в марте. Юрий сейчас находится в СИЗО.

Напомним, в декабре в одном из сел Днепропетровской области десятилетний мальчик нашел самодельное огнестрельное оружие. Играя, ребенок случайно выстрелил в свою двухлетнюю сестру.