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Закарпатские полицейские утопили служебное авто

Комментариев: 2
Очевидцы заявляют, что водитель "находился в неадекватном состоянии".
Авто ехало на большой скорости и прежде чем оказаться в канаве протаранил дерево
Авто ехало на большой скорости и прежде чем оказаться в канаве протаранил дерево
mukachevo.net/

В селе Гать Закарпатской области в понедельник, 9 апреля, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Об этом сообщает местное издание Мукачево.net.

Водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.

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Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской полиции. Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.

ДТП произошло посреди села, где вдоль дороги могли идти люди
ДТП произошло посреди села, где вдоль дороги могли идти люди
mukachevo.net/

На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 9 апреля под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.

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Теги: ДТП, авария, Закарпатье, полиция
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Комментариев (2)
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Глод    10.04.2018, 11:23
Оценка:  0
Глод
Раньше просто разбивали, а теперь топят.
Bedouin    10.04.2018, 11:56
Оценка:  0
Bedouin
Жарко, решили искупаться.
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