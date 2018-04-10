Закарпатские полицейские утопили служебное авто

Очевидцы заявляют, что водитель "находился в неадекватном состоянии".

Авто ехало на большой скорости и прежде чем оказаться в канаве протаранил дерево mukachevo.net/

В селе Гать Закарпатской области в понедельник, 9 апреля, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Об этом сообщает местное издание Мукачево.net.

Водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.

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Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской полиции. Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.

ДТП произошло посреди села, где вдоль дороги могли идти люди mukachevo.net/

На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 9 апреля под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.