Закарпатские полицейские утопили служебное авто
В селе Гать Закарпатской области в понедельник, 9 апреля, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.
Об этом сообщает местное издание Мукачево.net.
Водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.
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Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской полиции. Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.
На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 9 апреля под Тернополем авто упало в пруд - погибли три человека.