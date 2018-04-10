Во Львовской области три человека попали под поезд

Под Львовом произошло три инцидента на железной дороге, в результате которых два человека погибли и еще один получил травмы.

Все три инцидента произошли в разное время tvc.ru

Во Львовской области в ночь на вторник, 10 апреля, погибли двое мужчин, попав под поезда. Еще один мужчина госпитализирован с травмами.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Так, в 2:45 на перегоне Персенковка - Львов в районе остановочного пункта Кульпаркивская электровоз, двигавшийся в направлении Львова, смертельно травмировал мужчину, который внезапно выбежал на рельсы.

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А через несколько часов подобный случай произошел переезде Комарно - Любинь Великий, в 21 км от Львова. Поезд №602 сообщением Солотвино - Львов смертельно травмировал неустановленного мужчину.

Также в ночь на понедельник поезд травмировал мужчину в районе железнодорожного переезда у Скниловского моста. Это был львовянин 1958 года. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рубленой раной надбровья.

Полиция устанавливает обстоятельства всех трех инцидентов.

Напомним, 9 апреля в селе Задворье Буского района Львовской области сошли с рельсов около 10 вагонов грузового поезда. Ранее, 8 апреля, при столкновении поезда и маршрутки на севере Крыма пострадали два гражданина Украины.