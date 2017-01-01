В Крыму мошенницы из РФ "заработали" более 160 млн рублей

Женщины действовали в течение нескольких лет, от их действий пострадали более 20 людей.

В аннексированном РФ Крыму задержаны две гражданки России из Алтайского края, подозреваемые в мошенничестве на сумму более 160 млн рублей (более 70 млн гривен).

Об этом сообщает “управление МВД“ в Крыму во вторник 10 апреля.

Правоохранители Алушты предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере уроженкам Алтайского края – 68-летней женщине и ее 42-летней дочери.

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“Позиционируя себя успешными предпринимателями в банковской деятельности, злоумышленницы предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе, суля в дальнейшем выплату немалых процентов. Предполагалось открытие женщинами частного банка на территории полуострова. При этом они апеллировали связями с высокопоставленными лицами, которыми, как было установлено сотрудниками полиции, в действительности не обладали“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины действовали в течение нескольких лет, завладевая деньгами и не возвращая проценты. От их действий пострадал 21 человек. Позже женщины сообщили, что их ограбили и написали заявление в полицию.

На данный момент российские следователи предъявили женщинам подозрение по статье о мошенничестве (ч.2, 3, 4 ст.159 УК РФ). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей (около 450 тысяч гривен).

Как сообщалось 4 апреля, в Украине начали действовать мошенники, которые предлагают приобрести медицинские приборы, при этом они заявляют, что якобы являются представителями Министерства социальной политики Украины.