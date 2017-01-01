В Киеве ограничили движение по крупной транспортной магистрали

Движение по Набережному шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро ограничено из-за капитального ремонта асфальтобетонного покрытия.

В Киеве со вторника, 10 апреля, ограничено движение по Набережному шоссе - от Почтовой площади до моста Метро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Киевавтодора.

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“С 10 апреля в связи с продолжением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на Набережном шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ“, - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, 6 апреля Киевавтодор проводил ремонтные работы на Южном мосту, в связи с чем было ограничено движение.

Ранее, 4 апреля, в столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник в следствии аварии в инженерных сетях Киевэнерго.