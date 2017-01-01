В Полтавской области сожгли авто депутата

Вероятно, поджигатели имели политические мотивы.

В селе Щербани Полтавской области загорелся автомобиль, владельцем которого оказался депутат местного сельсовета Анатолий Вертилецкий.

Видеозапись с места происшествия обнародовал у себя на странице в соцсети депутат Полтавского горсовета Александр Шамота.

Владелец автомобиля подозревает умышленный поджог.

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Сообщается, что ночью неизвестный подошел вплотную к машине, вытеснил стекло и влил неизвестное вещество, которое затем поджег. Хозяин машины пытался потушить огонь, но не смог выйти из подъезда, дверь была подперта палкой.

Весь салон авто выгорел 0532.ua

“Пользователи Фейсбук видят в поджоге политические мотивы и причиной его называют активную позицию Анатолия Вертелецого, который незадолго до поджога начал интересоваться вопросы выделения земли“, - отмечает местное издание 0532.ua.

На место происшествия сразу выехали правоохранители. Следствие по делу продолжается.

Напомним, 15 марта в Черноморске сожгли Ягуар депутата Самопомичи.