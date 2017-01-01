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В Полтавской области сожгли авто депутата

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Вероятно, поджигатели имели политические мотивы.
Владельцу помешали вовремя начать тушение автомобиля
Владельцу помешали вовремя начать тушение автомобиля

В селе Щербани Полтавской области загорелся автомобиль, владельцем которого оказался депутат местного сельсовета Анатолий Вертилецкий.

Видеозапись с места происшествия обнародовал у себя на странице в соцсети депутат Полтавского горсовета Александр Шамота.

Владелец автомобиля подозревает умышленный поджог.

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Сообщается, что ночью неизвестный подошел вплотную к машине, вытеснил стекло и влил неизвестное вещество, которое затем поджег. Хозяин машины пытался потушить огонь, но не смог выйти из подъезда, дверь была подперта палкой.

Весь салон авто выгорел
Весь салон авто выгорел
0532.ua

“Пользователи Фейсбук видят в поджоге политические мотивы и причиной его называют активную позицию Анатолия Вертелецого, который незадолго до поджога начал интересоваться вопросы выделения земли“, - отмечает местное издание 0532.ua.

На место происшествия сразу выехали правоохранители. Следствие по делу продолжается.

Напомним, 15 марта в Черноморске сожгли Ягуар депутата Самопомичи.

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Теги: авто, депутат, Полтава, поджог
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