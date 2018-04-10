В квартире Надежды Савченко проводят обыск

На месте присутствует адвокат арестованной Савченко.

В Генпрокуратуре открестились от обысков УНИАН

Правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежда Савченко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на одного из адвокатов депутата Олега Соловья.

“В квартире Надежды сейчас происходят следственные действия, обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания“, - сказал Соловей.

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Других подробностей он сообщить не смог. Издание отмечает, что Дмитрий Бугай и Вера Савченко на звонки не отвечают.

В СБУ не подтвердили и не опровергли информацию об обысках, пообещав дать комментарий позднее.

В Генпрокуратуре сообщили, что они не причастны к обыскам и заявили, что “нас там нет“.

Напомним, 5 апреля Савченко вывезли из СИЗО для проверки на детекторе лжи в Киевский институт судебных экспертиз. Позднее, Савченко отказалась от допроса на полиграфе.