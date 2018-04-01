Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одесской области участковый насмерть сбил пешехода

Комментариев: 0
Участковый на служебном ВАЗе поздно заметил шедших по правой обочине мужчину и женщину.
Водитель встречного авто съехал на обочину
Водитель встречного авто съехал на обочину
mignews.com.ua

В Одесской области возле города Килия участковый инспектор полиции на служебном ВАЗе сбил на обочине мужчину и женщину, в результате чего один из пешеходов скончался.

Как сообщает местное издание Бессарабия INFORM.

По информации, участковый при встречном разъезде переключил свет на ближний, из-за чего поздно заметил шедших по правой обочине пешеходов.

Читай также: В Николаеве грузовик на переходе сбил женщину с ребенком

Полицейский пытался отвести автомобиль в сторону, но не успел и сбил людей. Мужчина получил тяжелые травмы, а женщина - средней тяжести. Полицейский автомобиль при аварии перевернулся. Водитель встречного авто съехал на обочину.

Пострадавший мужчина был направлен в областной центр, но по дороге скончался. У женщины перелом левого предплечья, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что на одежде пешеходов не было никаких светоотражающих знаков, а полицейский оказывал первую помощь пострадавшим до приезда.

Правоохранители проводят внутреннее расследование. Участковый временно отстранен от службы. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.

Напомним, 21 марта в Запорожской области подполковник полиции насмерть сбил пешехода. Ранее, 10 марта, в Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских.

Поделись:
Теги: Килия, участковый, ДТП, пешеходы, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь