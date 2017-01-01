В Харькове и Одессе накрыли сеть борделей

Силовики убеждены, что без "крыши" такой "бизнес" вести невозможно - у организаторов борделя наверняка были связи в полиции.

Все трое организаторов интимного бизнеса задержаны и сейчас находятся в СИЗО

Полиции удалось закрыть сеть борделей, которая действовала в Харькове и Одессе. Провели ряд обысков. Сейчас проводится проверка причастности к работе борделей сотрудников правоохранительных органов, в том числе – из руководящего звена.

Об этом сообщает издание Vgorode со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что у борделей было трое организаторов: девушка и пара сожителей. Главный организатор – 31-летняя жительница Харькова родом из Донецкой области. Силовики утверждают, что у нее были “связи“ в полиции, представители которой “крышевали“ ее незаконную деятельность.

Первый соорганизатор, 37-летняя харьковчанка, подбирала администраторов и работниц секс-бизнеса, следила за выходом девушек на “смену“ и за дисциплиной, вела финансовый учет. Кроме того, она отвечала за конспирацию всего мероприятия.

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Также в “деле“ был задействован 38-летний выходец из Сумской области, он занимался подбором сутенеров, разрабатывал правила и схемы деятельности “предприятия“, отчитывался о прибыли. Все трое организаторов интимного бизнеса задержаны и сейчас находятся в СИЗО. Их действия закон расценивает как сутенерство (ч.3 ст. 303 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Харькове и Одессе в офисах преступной группировки были обнаружены администраторы сайтов, которые размещали объявления, и операторы, отвечающие на звонки. Силовики изъяли черновики финансовой документации, оргтехнику, мобильные телефоны, сотни сим-карт, паспорта и анкеты секс-работниц, визитки борделей. Были задержаны около 30 женщин, которых подозревают в занятии проституцией.

В Харькове в доме главного организатора полиция нашла 250 000 гривен, винтовку СВД, автомат с патронами, оргтехнику, интимные аксессуары, бухгалтерскую документацию. Все это было изъято.

В офисах и борделях полиция также обнаружила 25 000 долларов и 50 000 гривен. У главных подозреваемых изъяли три машины представительского класса.

Как сообщалось 14 марта, в Киеве 25-летняя женщина организовала бордель.