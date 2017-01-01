В работе шести портов Украины возникли сбои из-за тумана
Ограничены лоцманские проводки судов.
Густой туман существенно осложнил работу трех портов Одесской области. Из-за погодных условий, ограничивающих видимость, судоходство в Одесском, Белгород-Днестровском портах и в МТП Южный происходит с перебоями.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.
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Также ограничены лоцманские проводки судов в Николаевском порту, а Херсонский порт и Бугско–Днепровско–лиманский канал временно закрыты из-за тумана.
Всего ограничения ввели в шести морских портах Украины.
Также сообщается, что в Усть-Дунайске превышен критический уровень воды на 8 сантиметров.
Напомним, с 10 апреля в шести областях Украины ожидаются наводнения.