Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В работе шести портов Украины возникли сбои из-за тумана

Комментариев: 0
Ограничены лоцманские проводки судов.
Осложнена работа трех портов Одесской области
Осложнена работа трех портов Одесской области
dumskaya.net

Густой туман существенно осложнил работу трех портов Одесской области. Из-за погодных условий, ограничивающих видимость, судоходство в Одесском, Белгород-Днестровском портах и в МТП Южный происходит с перебоями.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Читай также: В Херсоне капитана российского судна Норд пытались отбить у СБУ – СМИ

Также ограничены лоцманские проводки судов в Николаевском порту, а Херсонский порт и Бугско–Днепровско–лиманский канал временно закрыты из-за тумана.

Всего ограничения ввели в шести морских портах Украины.

Ограничения ввели в шести морских портах Украины
Ограничения ввели в шести морских портах Украины
uspa.gov.ua

Также сообщается, что в Усть-Дунайске превышен критический уровень воды на 8 сантиметров.

Напомним, с 10 апреля в шести областях Украины ожидаются наводнения.

Поделись:
Теги: порт, туман, Одесса, Херсон, море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь