В работе шести портов Украины возникли сбои из-за тумана

Ограничены лоцманские проводки судов.

Густой туман существенно осложнил работу трех портов Одесской области. Из-за погодных условий, ограничивающих видимость, судоходство в Одесском, Белгород-Днестровском портах и в МТП Южный происходит с перебоями.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

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Также ограничены лоцманские проводки судов в Николаевском порту, а Херсонский порт и Бугско–Днепровско–лиманский канал временно закрыты из-за тумана.

Всего ограничения ввели в шести морских портах Украины.

Ограничения ввели в шести морских портах Украины uspa.gov.ua

Также сообщается, что в Усть-Дунайске превышен критический уровень воды на 8 сантиметров.

Напомним, с 10 апреля в шести областях Украины ожидаются наводнения.